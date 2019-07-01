Kars'ta iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Yeter yönetimindeki otomobil ile Irmak Öztürk'ün kullandığı otomobil,Haydar Aliyev ile Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği Şehir Stadyumu Kavşağı'nda çarpıştı. Otomobillerin savrularak yoldan çıktığı kazada sürücü Yeter ile diğer araçtaki yolcular Dilek Çınar,Muhammet Can Çınar ile Şeyma Paçacı yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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