0553 313 94 23

Kars'ta iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:01
Kars'ta iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Halil İbrahim Yeter yönetimindeki otomobil ile Irmak Öztürk'ün kullandığı otomobil,Haydar Aliyev ile Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği Şehir Stadyumu Kavşağı'nda çarpıştı.

Otomobillerin savrularak yoldan çıktığı kazada sürücü Yeter ile diğer araçtaki yolcular Dilek Çınar,Muhammet Can Çınar ile Şeyma Paçacı yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:01
  1. Şehir Stadyumu Kavşağı
  2. Cumhuriyet Caddesi
  3. Haydar Aliyev caddesi
  4. Kars Harakani Devlet Hastanesi
  5. Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşkale’ye çifte müjde
    1. Aşkale’ye çifte müjde
    2. Anne ve yavru ayılar ile şamualar..
    3. İstanbul’da trafikte “makas” atarak..
    4. GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    5. Gedik Üniversitesi öğretim üyesi..
    6. 18 yaşındaki Serkan’a ulaşmak için..
    7. Erzurumlu ailenin içerisinde bulunduğu..
    8. Ergenekon davasına karar için ara..
    9. Kilis’te İl Genel meclisi toplandı
    10. Başkan Büyükakın spor tesisini yerinde..
    11. Göztepe sezon hazırlıklarına 3..
    12. Fenerbahçeli futbolcular sağlık..
    13. Toptancı Halinde Çıkan Yangın Korkuttu
    14. Suriye’deki yangınlar Kilis’te paniğe..
    15. Altın fiyatları
    16. GENÇOSD staj projesinin ikincisini..
    17. Şeker hastalarına yaz uyarısı
    18. İki deniz aracına 36 bin lira sintine..
    19. Otobüs beklediği duraktaki banka..
    20. Mersin’de sahte alkolden 2 kişi..
    21. Dursun Gürlek’in Tebessüm ve Tefekkür..
    22. KKTC'de neler oluyor?
    23. "PKK'nın komşularımızı tehdit etmek..
    24. Antalya’da 1 Temmuz Denizcilik ve..
    25. Sapkınlara destek veren CHP'li..
    26. "ABD yaptırımları İran'daki..
    27. Mera ıslah çalışmaları hız kesmeden..
    28. Pakistan 261 Hint mahkumun bilgilerini..
    29. EKDAĞ Konyaaltı Plajı tatilcilerin..
    30. 14 Burda’da, yaz tatili Temmuz..
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor