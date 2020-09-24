Kars'ta iki kişinin öldüğü kavgaya karıştığı belirlenen firari 4 zanlı yakalandı
KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde 12 Mayıs'ta husumetli iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü kavgaya karıştığı belirlenen firari 4 zanlı gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuloğlu köyünde husumetli iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karıştığı tespit edilen firari 5 zanlıdan 4'ünü ilçenin Madur bölgesinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan firari diğer zanlının da yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kağızman ilçesine bağlı Kuloğlu köyünde husumetli iki aile arasında 12 Mayıs 2020'de yaşanan kavgada E.D ile köy imamı G.D hayatını kaybetmişti.