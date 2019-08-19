Kars’ta, “Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz” kampı

İlk kampı Kars’ta gerçekleştirilen “Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz” projesi ikinci etabı Arpaçay’dan, Bursa’dan, Sarıkamış’tan, Ankara’dan Diyarbakır Ergani’den gelen 11-21 yaş arası gençlerle Kars Kent Ormanın da Profesyonel Yaz Dağcılık Eğitim Kampı ile devam ediyor.

Amazonlar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Gül Soydan Koordinatörlüğünde İçişleri Bakanlığı Sivil toplum ilişkiler Genel Müdürlüğü desteği ile gerçekleşen projenin ilk etabında gençlere Doğada terapi, Doğadan Eserler, Spor kampı Kars Sarıkamış, Bursa İznik, Diyarbakır Ergani’de gerçekleşti.

Kampların ikinci aşaması gençleri geleceğe hazırlamak güçlendirmek ve profesyonel dağcılık eğitimi almaları üzere Yaz Dağcılık Eğitimi ile antrenörler eşliğinde Kars Kent Orman da gerçekleşti.

Kars Valiliği “Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz” Projesinin sağlıklı devam etmesi için güvenlik, sağlık önlemlerini aldı.

Kamp barınma yeri Kafkas Üniversitesi Konservatuar Yerleşkesinde kuruldu. Konservatuarın dersliklerinde Yaz Dağcılığı Hakkında teorik eğitimleri , Proje uygulayıcısı Amazonlar Dağcılık ve Doğa Sporları KulübüDağcılık Antrenörleri tarafından veriliyor.

14-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tamamlanacak olan Yaz Dağcılık Eğitimine katılan gençlerin bedenen ve ruhen güçlü olmaları, hayatta emniyet almayı öğrenerek başarılı olmaları ve Geleceğe dönük istihdamı hedeflendi.

Bu sebeple Yaz Dağcılık kampından 21 gün önce Türkiye Dağcılık Federasyonuna Gençler ve tüm katılımcılar için Resmi başvuru yapıldı. 20-21 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Dağcılık Federasyonundan sınav yapıcılar gelecek.Hayatta Emniyet Almayı Öğreniyoruz Projesi etapları, içeriği, amaçları, hedefleri ve sonuçları ile Türkiye’de bir ilktir.

Projede yapılan kapsamlı uygulamalar; Majör Depresif Bozukluğu olan ergenlerde problemli çevrimiçi oyunların tedavisi için kombine bilinçsel davranışçı terapinin doğada yapılması ve üretime ve motor becerileri arttırmaya yönelik eğitimler, kaygı azalmasının yanı sıra yaşam doyumunu arttırmada etkili olduğu gözlendi.

Proje kamplarının 3. Etabı ise 21-28 Aralık 2019 tarihinde Kars Sarıkamış’ta Kış Dağcılık Kampı ile devam edecek.