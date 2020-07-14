  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ta FETÖ'nün "akademisyen yapılanması"na yönelik operasyonda 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:16:41 -
Kars'ta FETÖ'nün "akademisyen yapılanması"na yönelik operasyonda 2 tutuklama

KARS (AA) - Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "akademisyen yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün "akademisyen yapılanması" içerisinde yer aldıkları iddia edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kafkas Üniversitesinde görevli Dr. öğretim üyesi V.G, H.B, E.İ.K. ile araştırma görevlisi A.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen akademisyenlerden A.K. ve V.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı