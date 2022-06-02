  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kars’ta feci kaza! Çatı çöktü, anne ile 2 oğlu öldü
Yerel

Kars’ta feci kaza! Çatı çöktü, anne ile 2 oğlu öldü

Kars’ta sağanak nedeniyle bir evin toprak damlı kısmında meydana gelen göçüğün altında kalan anne ve iki oğlu öldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 08:19:00 -
Kars’ta feci kaza! Çatı çöktü, anne ile 2 oğlu öldü

Merkeze bağlı Verimli köyünde şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle sabah saatlerinde Osman Budak'a ait müstakil evin toprak damlı kısmında göçük meydana geldi.

Evdeki göçükten yaralı kurtulup dışarı çıkmayı başaran 12 yaşındaki Sibel Budak, durumu köylülere bildirip yardım istedi.

Köylüler göçük altında kalan anne Songül Budak (36) ile çocukları Bedirhan (10) ve Boran Budak'ı (8) kurtarmak için çalışma yaptı.

Olay yerine Jandarma Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, göçük altında kalan anne ile çocukları Bedirhan ve Boran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Göçükten yaralı kurtulan Sibel Budak ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay