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Aktüel

Kars'ta etkili olan kar güzel görüntüler oluşturdu

2020-04-26 12:00:37 -
Kars'ta etkili olan kar güzel görüntüler oluşturdu

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Kar nedeniyle 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi ve sarıçam ormanları beyaza büründü, çiçekler karla kaplandı.

Kars-Digor kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde de yoğun sis etkili oldu. Sis ve kara hazırlıksız yakalanan çobanlar yollarını bulmakta zorluk çekti.

Sürünün beyaz örtüyle kaplanan yolda sise rağmen ilerlemesi güzel görüntülere sahne oldu.

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