Kars’ta eğitim-öğretime yoğun kar yağışı dolasıyla 1 gün ara verildi.

Kars Valisi Ziya Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, "27 Şubat Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca bu karar; Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur’an Kurslarını da kapsamaktadır" denildi.



Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel idari izinli sayılacak. Anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personeller 1 gün süreyle idari izinli kabul edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 43 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.