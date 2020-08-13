  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ta dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:26:22 -
Kars'ta dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bacalı köyü yaylasında Gürcan Rüzgar Efe A. (4), dedesi A.A'nın kullandığı traktörün üzerinden seyir halindeyken düştü.

Traktörün lastiğinin altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırılan küçük çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sınırına asker yığdılar
Dünya

Türkiye sınırına asker yığdılar

Yıllardır Irak’ı kevgire çeviren PKK’ya yönelik Türkiye’nin düzenlediği başarılı hava operasyonlarının ardından Irak Sınır Muhafız Güçleri, ..
Yunanlar
Dünya

Yunanlar "Türkler gelmiyor" diye isyan etti

Yunan işletmeciler, koronavirüs salgınını nedeniyle Türk turistlerin gelmemesinden yakındı. Türk müşterilerinin iyi para bıraktığını belirte..
Milyonları ilgilendiren karar! Artık ücret ödenmeyecek
Gündem

Milyonları ilgilendiren karar! Artık ücret ödenmeyecek

Yeni yargı paketi ile birlikte hayata geçirilen 10 bin 390 lira üzeri uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuruda bulunmak zorunlu hale getirildi...
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı