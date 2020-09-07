Kars'ta Çetindurak köyünde uygulanan karantina kaldırıldı
KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çetindurak köyünde 17 Ağustos'ta karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı belirtildi.