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Aktüel Kars'ta Çetindurak köyünde uygulanan karantina kaldırıldı
Aktüel

Kars'ta Çetindurak köyünde uygulanan karantina kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:41:53 -
Kars'ta Çetindurak köyünde uygulanan karantina kaldırıldı

KARS (AA) - Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çetindurak köyünde 17 Ağustos'ta karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı belirtildi.

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