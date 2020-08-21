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Aktüel Kars'ta çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
Aktüel

Kars'ta çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:29:31 -
Kars'ta çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

KARS (AA) - Kars'ta bir çocuğun çakmakla oynarken eşyaları tutuşturmasıyla yangın çıkan dairede hasar meydana geldi.

Yusufpaşa Mahallesi Bakırcılar Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3. katında bir kadın ile çocuğunun bulunduğu dairede yangın çıktı.

İçerideki eşyaların tutuşmasıyla büyüyen yangın sırasında anne, çocuğunu evden çıkararak komşularından yardım istedi.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Dairede hasar oluştu.

İtfaiye yetkilileri, yangının evdeki çocuğun çakmakla oynarken eşyayı tutuşturmasıyla çıktığını, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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