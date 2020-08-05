Kars'ta bir köy, Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Paslı köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, tedbirler kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kentte, merkeze bağlı Tekneli köyü dün, Digor ilçesi Dağpınar beldesi de bugün salgın nedeniyle karantina altına alınmıştı.