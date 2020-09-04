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Aktüel Kars'ta bir besicinin bahçesinde çıkan yangında saman ve otlar kül oldu
Aktüel

Kars'ta bir besicinin bahçesinde çıkan yangında saman ve otlar kül oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:01:16 -
Kars'ta bir besicinin bahçesinde çıkan yangında saman ve otlar kül oldu

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir besicinin kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı yaklaşık 20 ton ot ile 25 ton saman yandı.

Akören köyünde hayvancılık yapan Mithat Sağlam'ın evinin bahçesinde saman ve otların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangında besici Sağlam'ın, hayvanlarına kış aylarında yedirmek için hazırladığı 20 ton ot ile 25 ton saman kül oldu.

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