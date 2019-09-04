Kars’ta bağımlılıkla mücadele toplantısı
Kars’ta bağımlılıkla mücadele teknik çalışma grupları toplantısı yapıldı.04 Eylül 2019 Çarşamba 12:58
Kars’ta bağımlılıkla mücadele teknik çalışma grupları toplantısı yapıldı.
Vali Mehmet Zahid Doğu’nun Başkanlığı’nda, Sağlık Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Eğitim Binası Salonu’nda düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu, kamu kurum temsilcileri katıldı.
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, bağımlılıkla mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek, uygulanması gereken faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamak ve takibini il düzeyinde gerçekleştirmek hedefleniyor.
Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu’nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, 2019/2 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları sunuldu.Sağlık İl Müdürlüğü’nün2019 yılı ilk altı aylık döneminde yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, ayrıcaKars İli Tütün Bağımlılığı ile Mücadele İl Eylem Planı incelendi.
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