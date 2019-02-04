Kars'ta Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası heyecanı Türkiye'de ilk kez düzenlenecek şampiyonada 14 ülkeden 102 sporcu mücadele edecek

Türkiye ilk kez Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek organizasyona, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkeden 102 sporcu katılacak. Açılış töreni yarın gerçekleştirilecek şampiyona, 11 Şubat'ta sona erecek. Türkiye'yi şampiyonada 16 sporcu temsil edecek. Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı sporcular şunlar: Erkekler: Umut Gürcan, Emirhan Kotan, Uğur Ayçiçek, Erkan Demir, Servet Özcan, Önder Aktimur, Yasin Ayçiçek, Ozan Ayçiçek Kadınlar: Büşra Çelebi, Meryem Sena Yurtsever, Rabia Şehirli, Eylül Selen Yıldırım, Kezban Taş, Saime Kaya, Evin Kaya, Gülşah Bircan Akpınar





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