Kars'ta arazi kavgası: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralılar olay yerine gelen ambulansalarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Harakani Hastanesi’nde tedavi altına alınan M.V. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.V.’nin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Öte yandan göğsünden yaralanan ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan S.V.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenilidi.

Oyuklu Köyü’nde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavga ile ilgili jandarma tahkikat başlattı.