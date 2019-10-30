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Yerel

Kars'ta akaryakıt hırsızları suçüstü yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akaryakıt hırsızlığı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

2019-10-30 16:02:00 -
Kars'ta akaryakıt hırsızları suçüstü yakalandı

Çatak köyü mevkisindeki Kızılçubuk Baraj Göleti'nin inşaat şantiyesine ait araç ve akaryakıt istasyonunda, akaryakıt hırsızlığı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 şüpheliyi takibe aldı.

Şantiyede bulunan araçlardan ve akaryakıt sahasında ellerinde bidon, hortum ve huni ile akaryakıt çalmaya çalışan C.G, Y.I, M.A. ve İ.B. suçüstü yakalandı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.G, Y.I. ve M.A. tutuklanırken, İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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