Kars’ta 5’inci kattan düşen bir kişi hayatını kaybetti

Kars’ta bir apartmanın 5’inci katından düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay Hafızpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir apartmanda ikamet eden İsmail B., henüz bilinmeyen bir nedenle 5’inci kattan düştü.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail B.’yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri İsmail B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerince yaptıkları incelemenin ardından İsmail B.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.