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Aktüel Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Aktüel

Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:06:16 -
Kars'ta 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

KARS (AA) - Kars'ta 3 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Çerme, Sarıkamış ilçesine bağlı Yenigazi ve Karapınar köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında söz konusu köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

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