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Aktüel Kars'ta 3 fabrikadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Aktüel

Kars'ta 3 fabrikadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:09:26 -
Kars'ta 3 fabrikadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

KARS (AA) - Kars Şeker Fabrikası ve 2 süt fabrikası ile bir villadan yaklaşık 500 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 2 süt fabrikasında yaklaşık 300 bin lira değerinde peynir üretim malzemesinin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olayını Diyarbakır'dan gelen Ü.A. (18) ile E.A'nın (33) gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, takibe aldıkları zanlıları, Şehitler Mahallesi'nde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlıların, bir hafta sonra Kars Şeker Fabrikası'ndan bakır ve kablo çaldıkları belirlendi.

Yaklaşık 500 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılardan Ü.A, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ü.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlı E.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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