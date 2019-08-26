0553 313 94 23

Karslı öğrencilerin Malazgirt sevinci kısa sürdü

Muş’un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 948.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:35
Karslı öğrencilerin Malazgirt sevinci kısa sürdü

Muş’un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Kars’tan yola çıkan öğrencilerin bir kısmının sevinci kısa sürdü. Yetki belgesi olmayan araçlarla yola çıkan öğrencilerin taşınmasına polis izin vermedi.


Gençlik ve Spor Hizmetleri Kars İl Müdürlüğü 220 öğrenciyi Malazgirt etkinliklerine taşımak için Kars’tan 7 firmaya ve Erzurum’dan 1 firmaya teklif verdi. Teklif Erzurumlu firmada kaldı. Bunun üzerine firma, öğrencileri taşıyacak otobüsleri Kars’a gönderdi. Öğrenciler Kars’a gelen araçlara bindirilerek Malazgirt’e yola çıktı. Ancak 3 aracın çıkışına trafik ekipleri izin vermedi. İhaleyi alan ilgili firmanın araçlarıyla 220 öğrenciden 82’si yetki belgesi bulunan araçlarla Malazgirt’e yola çıkarken, 138 öğrenci ise yetki belgesi olmayan araçlardan indirildi. Bir süre araçlarda bekleyen öğrenciler daha sonra araçlardan indirilerek evlerine gönderildi. Araçların S plaka olması ve taşıma yetkileri bulunmaması nedeniyle trafik ekiplerince boşaltıldıktan sonra Erzurum’a geri gönderildiği öğrenildi.


Öte yandan, yaklaşık 1 haftadır Malazgirt’e gitme hayali kuran öğrencilerin sevinci kısa sürdü. Aileleriyle birlikte valilik binası önüne gelen öğrenciler, kısa süre de olsa araçlara bindi. Daha sonra araçlardan indirilen öğrenciler üzgün bir şekilde evlerinin yolunu tuttu.



Öğrenci valisi tepki gösterdi


Çocuğunun hayal kırıklığına uğradığını ifade eden öğrenci velisi Ayhan Sural, “Erzurumlulara vermişler ihaleyi, onlar da ‘servis’ plakayla gelmişler, yetkisi yok, bir şeyi yok, çocukları emanet edip gönderiyorlar. O da olmuyor. Tabi çocuğum mağdur oldu. Diğerleri gitti, bu çocuk burada kaldı. Olur mu böyle şey? En az 30 kişi vardı. Hepsi geri kaldı” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2019
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2019
    2. Merih için 35 milyon euro teklif!
    3. Sudan’da bilanço artıyor: 37 ölü, 200..
    4. İran'dan Fransa'ya 'füze' cevabı!
    5. Bakanlık açıkladı! 22 terörist etkisiz..
    6. Valilikten 'okullarda kayıt ücreti'..
    7. Fenerbahçe'ye sürpriz golcü!
    8. Kocaeli'de otomobil ile cip çarpıştı:..
    9. Dünya Bankası'ndan 'Doğu Türkistan'..
    10. Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Fidan..
    11. Denizli’de trafik kazası: 3 yaralı
    12. Dünya Motokros Şampiyonası’nın..
    13. Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları
    14. İzmir’de 41 kaçak göçmen yakalandı
    15. Karslı öğrencilerin Malazgirt sevinci..
    16. Samandağ’da korkutan yangın
    17. Adebayor, Kayserispor'da
    18. 2. Akdeniz Plaj Oyunları
    19. 75 yaşındaki adam travestiyi bıçakladı
    20. KİK ile ABD arasında Basra Körfezi ve..
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki
    Erdoğan, “dün bir bugün iki” deyip eleştirmişti... İmamoğlu: Ben tatil yapmadım ki

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Gece sert dalgalanma! Dolar 6.40 TL’yi gördü
    Gece sert dalgalanma! Dolar 6.40 TL’yi gördü
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler