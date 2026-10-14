  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cüneyt Özdemir başından geçenleri anlattı! Annesi başörtülü diye bakın neler yaşamış Gözler TBMM’ye çevrildi: Fon kanununda flaş gelişme DW Türkçe, Azerbaycan’daki laikçi yobazların sesi oldu: Hans’ın kuklasından ‘yasak’ borazancılığı Araç ve ev alırken yeni tuzağa dikkat! Dolandırıcıların şeytani taktiği ortaya çıktı Duyarlı muhalif seçmenlerden yolsuzluk isyanı: Eskiden solcuydum artık Erdoğan’cıyım YP, CHP’nin kasasını boşaltmış Ünlü üniversite bu rezaletle çalkalanıyor! ABD’de toplu tecavüz skandalı Spekülasyonun ağababası FETÖ’cülerdi Zulmün arkasında İsrail var! 'Üst akıl' siyonist çıktı CHP’li Sinem Dedetaş’ın Üsküdarlıya faturası ağır oldu: Üsküdar borç batağına böyle sürüklendi
Aktüel Karşıyaka'da 17 yeni kamyona rağmen çöp toplama yaklaşık bir haftadır aksıyor
Aktüel

Karşıyaka'da 17 yeni kamyona rağmen çöp toplama yaklaşık bir haftadır aksıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Karşıyaka'da 17 yeni kamyona rağmen çöp toplama yaklaşık bir haftadır aksıyor

İzmir Karşıyaka'da çöp dağları oluştu; sakinler koku ve sinekten şikayetçi. Belediye filoya 17 yeni kamyon kattı, aksaklık yaklaşık bir haftadır sürüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çöp toplama hizmeti yaklaşık bir haftadır aksıyor; belediye filoya 17 yeni çöp kamyonu katmasına rağmen mahallelerde çöp dağları oluştu. Günlerdir toplanmayan evsel atıklar nedeniyle sokaklarda çöp yığınları birikirken, taşan konteynerler ve yayılan kötü koku vatandaşların tepkisine yol açtı.

Yaşanan aksaklık, geçtiğimiz yıl gerçekleşen benzer krizleri akıllara getirdi. Görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü koku ve sinekler de vatandaşı çileden çıkardı; ilçe sakinleri sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.

Nergis Mahallesi'nde çöpü vatandaş temizledi

Nergis Mahallesi'nde oturan yaşlı bir vatandaş, kaldırımdaki bazı çöpleri temizleyerek kenara koydu. Kaldırımdaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışan 50 yıllık mahalle sakini, belediyenin temizlik hizmetlerindeki yetersizlikten şikayet ederek, "50 senedir buradayım, ilk kez böyle bir şey görüyorum. Belediye arabası geliyor, üzeri otomatik kapalı. Şoför duruyor, araç yanaşıyor ama yanındaki görevli inip dışarıdaki poşetleri araca atmıyor. Temizliğe gelmişsin, bunu yapman lazım" dedi.

Aynı sakin, çöp toplamaktan bıktığını, kenara konulan cam ve molozların da kaldırılmadığını anlattı: "Sinek çok oluyor, koku yapıyor, görüntü zaten hiç hoş değil."

Öziçerli: "Hastalık ve sinek üretiyor"

Vatandaşlardan Sema Öziçerli, biriken çöplerin halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Bu görüntüden gerçekten çok rahatsız oluyoruz. Bizler için hiç iyi değil. Aynı zamanda hastalık ve sinek üretiyor. Yazın zaten bu durumu çok yaşadık. Geri dönüşümcüler bile geri dönüşümleri almıyor. Bir an önce bu problem çözülsün" dedi.

Almanya'dan geldiğini ifade eden Gülsün Şeker ise "Orada da bazen büyük şehirlerde bu durumlar oluyor ama burası bilhassa çok kötü. Bir an önce ihalelerin bitirilmesi ve bu durumun yok edilmesi çok iyi olur. Burada fareler falan da dolaşıyordur" diye konuştu.

Karşıyaka'da geçtiğimiz yılın eylül ayında da belediye şirketlerinde çalışan işçilerin alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapması sonucu benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
10 yıl sonra bir ilk! GKRY lideri Türkiye’ye geliyor
Gündem

10 yıl sonra bir ilk! GKRY lideri Türkiye’ye geliyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında Türkiye’ye geleceğini do..
Okan Buruk’tan Barcelona maçı öncesi sürpriz açıklama! İlk 11'i duyunca şaşırdı "Bunu beklemiyorduk"
Gündem

Okan Buruk’tan Barcelona maçı öncesi sürpriz açıklama! İlk 11'i duyunca şaşırdı "Bunu beklemiyorduk"

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dev randevuda Katalan devi Barcelona’yı RAMS Park’ta konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maç ö..
MHP’li Yıldırım’dan çakma ülkücü Özdağ’a salvolar: Ülkücüler can verirken Almanya’ya kaçan sen değil misin?
Gündem

MHP’li Yıldırım’dan çakma ülkücü Özdağ’a salvolar: Ülkücüler can verirken Almanya’ya kaçan sen değil misin?

MHP’li Yaşar Yıldırım, Türkiye düşmanlarını sevindiren provokasyonlara imza atan Ümit Özdağ'a “Yetmişli yıllarda ülkücü kanı oluk gibi akark..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23