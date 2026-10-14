Karşıyaka'da 17 yeni kamyona rağmen çöp toplama yaklaşık bir haftadır aksıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çöp toplama hizmeti yaklaşık bir haftadır aksıyor; belediye filoya 17 yeni çöp kamyonu katmasına rağmen mahallelerde çöp dağları oluştu. Günlerdir toplanmayan evsel atıklar nedeniyle sokaklarda çöp yığınları birikirken, taşan konteynerler ve yayılan kötü koku vatandaşların tepkisine yol açtı.

Yaşanan aksaklık, geçtiğimiz yıl gerçekleşen benzer krizleri akıllara getirdi. Görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü koku ve sinekler de vatandaşı çileden çıkardı; ilçe sakinleri sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.

Nergis Mahallesi'nde çöpü vatandaş temizledi

Nergis Mahallesi'nde oturan yaşlı bir vatandaş, kaldırımdaki bazı çöpleri temizleyerek kenara koydu. Kaldırımdaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışan 50 yıllık mahalle sakini, belediyenin temizlik hizmetlerindeki yetersizlikten şikayet ederek, "50 senedir buradayım, ilk kez böyle bir şey görüyorum. Belediye arabası geliyor, üzeri otomatik kapalı. Şoför duruyor, araç yanaşıyor ama yanındaki görevli inip dışarıdaki poşetleri araca atmıyor. Temizliğe gelmişsin, bunu yapman lazım" dedi.

Aynı sakin, çöp toplamaktan bıktığını, kenara konulan cam ve molozların da kaldırılmadığını anlattı: "Sinek çok oluyor, koku yapıyor, görüntü zaten hiç hoş değil."

Öziçerli: "Hastalık ve sinek üretiyor"

Vatandaşlardan Sema Öziçerli, biriken çöplerin halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Bu görüntüden gerçekten çok rahatsız oluyoruz. Bizler için hiç iyi değil. Aynı zamanda hastalık ve sinek üretiyor. Yazın zaten bu durumu çok yaşadık. Geri dönüşümcüler bile geri dönüşümleri almıyor. Bir an önce bu problem çözülsün" dedi.

Almanya'dan geldiğini ifade eden Gülsün Şeker ise "Orada da bazen büyük şehirlerde bu durumlar oluyor ama burası bilhassa çok kötü. Bir an önce ihalelerin bitirilmesi ve bu durumun yok edilmesi çok iyi olur. Burada fareler falan da dolaşıyordur" diye konuştu.

Karşıyaka'da geçtiğimiz yılın eylül ayında da belediye şirketlerinde çalışan işçilerin alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapması sonucu benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.