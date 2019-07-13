"Karşıyaka Stadı'nın ihalesinin yapılmasını sene bitmeden sağlayacağız"

İZMİR (AA) - Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Stadı'nın kulübün geleceği olduğunu belirterek, ihalesinin yıl bitmeden yapılmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin çevresinde tel örgülerin yenilendiğini ve çevre düzenlemesinin yapıldığını belirtti.

Futbol takımı için planlanan fitness merkezi ve yeni futbol kamp merkezinin inşaatının başladığını bildiren Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Takımlarımızı aşağı yukarı kurup bitirdik, artık bütün gücümüzle stat ve tesislere yükleneceğiz. Konuyla ilgili ön görüşmeleri yaptık. Karşıyaka'nın geleceğiyle ilgili iki önemli proje var. Bunlardan biri ve en önemlisi stat projesidir. Stat Karşıyaka’nın geleceğidir. Bütün gücümüzle bunun için ne gerekiyorsa yapacağız, çalmadık kapı bırakmayacağız. Sene bitmeden ihalesinin yapılmasını sağlamaya çalışacağız. İkinci projemiz ise Sasalı'daki Altyapı Futbol Akademi tesis projemiz ve buna büyük önem veriyoruz."

Büyükkarcı, bu projenin futbol şubesinin geleceğini kurtaracağını belirterek, "Doğru olmayan haberlerle, dedikodularla ve sosyal medya üzerinden kulüp yönetme peşinde değiliz. Gerçeklere göre hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Kombinelere ilgi şimdiden çok büyük. Türkiye'nin önde gelen büyük şirketleriyle stratejik birliktelik, reklam ve sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların bir kısmını bitirdik, bir kısmıyla görüşme aşamasındayız. Karşıyaka Spor Kulübünü tekrar çekim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.