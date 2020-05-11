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Aktüel

Karşıyaka Hakimi Pehlivan hakkında soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:55:37 -
Karşıyaka Hakimi Pehlivan hakkında soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında adli soruşturma başlatıldı.


Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı. Pehlivan’ın, açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen İbrahim Gökçek için sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı görüldü.

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