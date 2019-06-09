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Karşıya geçmek istediği yolda hayatını kaybetti

Manisa'da otobüsten indikten sonra yolun karşısında geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

09 Haziran 2019 Pazar 17:10
Karşıya geçmek istediği yolda hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Metrelerce fırladı

Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde E-96 Karayolu Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünden durakta inen 66 yaşındaki Hayriye Korkmaz yoğun trafiğin olduğu yoldan karşıya geçmek istedi. Yolun karşısına geçmek isteyen Korkmaz, Ankara'dan İzmir istikametine seyir halinde olan 35 GA 2961 plakalı aracın çarpması sonucu metrelerce ileriye fırladı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Ailes hastaneye akın etti

Kaza yerinde güvenlik güçleri çalışmalarını yaparken, acılı haberi alan ailesi ise hastaneye akın etti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 17:10
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Manisa'nın Turgutlu ilçesi
  4. E-96 Karayolu
  5. Manisa Büyükşehir Belediyesi
  6. yolcu otobüsü
  7. 112 sağlık ekipleri
  8. ilk müdahale

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