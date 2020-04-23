  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars'ın Büyük Oluklu köyünde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

2020-04-23 13:54:11 -
Kars'ın Büyük Oluklu köyünde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının engellemesi, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Büyük Oluklu köyünde 6 Nisan'da karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın bugün sona erdiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı