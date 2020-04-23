Kars'ın Büyük Oluklu köyünde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının engellemesi, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Büyük Oluklu köyünde 6 Nisan'da karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın bugün sona erdiği kaydedildi.