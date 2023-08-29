Karşılıksız çek verileri açıklandı
TBB Risk Merkezi Ocak-Temmuz dönemi 'Karşılıksız işlemi yapılan çek sayılarının illere ve bölgelere göre dağılımı’ verilerini paylaştı. İstanbul karşılıksız çek sıralamasında birinci sırada yer aldı.
İlde ocak ayında 62, Şubat ayında 41, Mart ayında 68, Nisan ayında 66, Mayıs ayında 115, Haziran ayında 35, Temmuz ayında 86 çek karşılıksız çıktı. Erzurum karşılıksız çek sayısı düşüklüğü bazında ülke illeri sıralamasında 20’inci sırada bulunurken, karşılıksız çek sayısı yüksekliği bazında bölgede Van’ın ardından 2’inci sırayı aldı.
Bölgesel Veriler
Bu yılın Ocak - Temmuz ayları kapsamında Erzurum’da 473, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 538, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde bin 52, Doğu Anadolu Bölgesinde 3 bin 207 çek karşılıksız çıktı.
Erzurum’un Bölgesel Payları
Erzurum’un 7 aylık karşılıksız çek sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 87,91, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 44,96, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,74’lük pay oluşturdu.
Bölge İlleri Dağılımı
Ocak - Temmuz döneminde Erzurum’da 473, Van’da 561, Muş’ta 336, Elazığ’da 345, Bingöl’de 299, Ağrı’da 213, Hakkari’de 182, Kars’ta 227, Bitlis’te 98, Iğdır’da 70, Erzincan’da 59, Malatya’da 326, Tunceli’de 14, Ardahan’da ise 4 çek karşılıksız olarak değerlendirildi.
Erzurum karşılıksız çek sayısının en düşük olduğu ilk 20 il arasında
Erzurum karşılıksız çek sayısının en düşük olduğu 20 il arasında yer aldı. Karşılıksız çek sayısının yüksekten düşüğe göre kaydedildiği il sıralaması; İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Karaman, Konya, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Aksaray, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum olarak bildirildi.
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