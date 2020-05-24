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Aktüel

Karşılıklı bayram tebriğinde bulunulan Erdoğan-Alvi görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:19:18 -
Karşılıklı bayram tebriğinde bulunulan Erdoğan-Alvi görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.
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