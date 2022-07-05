"Karşılık veremiyoruz" deyip çağrı yaptılar: Bize F-16 verin!

ABD medyasına konuşan Ukraynalı bir pilot, Rus savaş uçaklarıyla doğrudan hava çatışmasını bir 'intihar görevi' olarak nitelendirdi. Pilot, "Onu[Rus uçağını]radar ekranında bile görememiştim. Bir füze fırlattı." diyerek, Rusya ile savaşta gelişmiş uçaklara ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Fox News'e konuşan ve keninde kod isim olarak 'Juice' diyen pilotlardan biri, Ukrayna hava kuvvetlerinden iki savaş pilotunun, ABD'ye Kongre'yi F-16 veya F-15 gibi dördüncü nesil savaş uçakları konusunda ikna etmek için geldiğini söyledi.

Kendine 'Moonfish' diyen başka bir pilot, 23 Haziran'da pilotlar, kısa ve uzun vadede nelerin gerekli olduğunu tartışmak için milletvekilleriyle kapalı kapılar ardında bir araya geldi.

Juice, "Siperlerde savaşan savaşçılarımıza saldırmak için saldırı jetlerini ve helikopterlerini alçak irtifalarda ön hatlardan gönderiyorlar. Tepki vermemiz gerekiyor. Onları engellememiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın ve kara birliklerimizin hayatlarını kurtarmamız gerekiyor." dedi.

Ukraynalı pilot, hava filosunun şu an için öncelik olduğunu söyledi.

Pilotlar, Rus füze yağmuruna karşı koymak ve tespit etmek için karada ve havada Ukrayna savaş uçaklarının daha gelişmiş gözetleme ve müdahale sistemlerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Juice, ABD'nin Ukrayna'ya Rus ilerlemelerini püskürtmek için direniş savaşçılarına yardımcı olmak için Howitzer, Javelin ve Stinger füzeleri de dahil olmak üzere çeşitli ağır silahlar sağlamasına rağmen, bu teçhizatın Moskova ile savaşmak için hala yetersiz olduğunu iddia etti.

Son birkaç ayda, Ukraynalı askeri liderler ABD ve diğer NATO ülkelerinden kendilerine F-16 veya F-15 gibi modern savaş uçakları göndermelerini talep ediyor. Ancak Biden yönetimi, Rusya ile artan gerilimi önlemek için Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyi reddetti.

Ukrayna, çatışmanın erken safhalarının aksine, hava operasyonlarını günde 20 ila 30 sortiye indirdi. Moonfish, "Şu anda jetlerden çok daha fazla pilotumuz var" dedi .

Ukraynalı pilotlar da, F-15 ve F-16 gibi son teknoloji Amerikan savaş uçakları konusunda Ukraynalı pilotların daha fazla eğitim almasını da istiyor.

Her iki ABD jeti de yakın hava desteği görevini yerine getirebilecek kapasitede. Pilotlar, son teknoloji Amerikan savaş uçaklarının gönderilmesinin, Rusya'nın daha aktif hale gelen hava savunmasını etkisiz hale getirmeye yardımcı olabileceğini iddia etti.

Pilotlar ayrıca, Rusya'ya karşı savaşmak ve savaşı etkili bir şekilde bitirmek için savaş uçaklarının gerekli olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: Star Gazetesi