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Yerel Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı
Yerel

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

Kocaeli’de yaya olarak karşıdan karşıya geçen 15 yaşındaki Sümeyye Eylül Gül’e otomobil çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 03:20:00 -
Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

Kaza, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi, Sapanca Yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 80 ABC 313 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan Sümeyye Eylül Gül’e (15) çarptı. Kazadan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı halde yerde yatan Sümeyye Eylül Gül, Başiskele’de bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gül, yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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