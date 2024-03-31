KARSAN’ın sürücüsüz otobüsü Finlandiya’da

Karsan, VY Grup’la yaptığı anlaşma kapsamında Finlandiya’nın REMOTED firmasına Tampere şehrinde kullanılmak üzere bir adet 8 metrelik Otonom e-ATAK teslim etti. Karsan Üst Yönetisi (CEO) Okan Baş, Karsan’ın İskandinav ülkelerinde ilkleri başarmaya devam ettiği söyledi. Finlandiya’nın ilk otonom araç projesini hayata geçirdiklerini belirten Baş, “ADASTEC iş birliği ile geliştirdiğimiz Karsan Otonom e-ATAK, şimdi de Tampere şehrinde hizmet verecek. Avrupa başta olmak üzere dünyanın ulaşım altyapısını elektrikli ve otonom araçlarımızla dönüştürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Karsan planladığı satış stratejileri ile her pazarda ilkleri başarmaya devam ettiğin aktaran Baş, “Bu yeni proje ile de toplu taşıma çözümlerinde Tampere şehrini bir adım öne geçiriyoruz. İskandinav pazarlarında otonom ve elektrikli araçlarımızla toplu taşıma sorunlarına öncelikli çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen seviye-4 Otonom teknolojisine sahip Otonom e-ATAK, gece veya gündüz her türlü hava koşulunda 40 km/s hızla otonom sürüş yapabiliyor.