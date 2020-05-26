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Ekonomi

Karsan'dan Portekiz'e elektrikli minibüs satışı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:19:40 -
Karsan'dan Portekiz'e elektrikli minibüs satışı

BURSA (AA) - Karsan, Portekiz'in Coimbra şehri için düzenlenen toplu taşıma ihalesini kazandı, temmuz ayında 9 elektrikli minibüs Jest Electric ülkeye teslim edilecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale kapsamında Coimbra caddelerinde 9 Jest Electric hizmet verecek.

Temmuz ayında toplu ulaşım operatörüne teslim edilmesi planlanan araçların ardından kentte çalışan Jest Electric sayısı da 11'e yükselecek. Bu teslimatın ardından Portekiz 20 minibüsle Avrupa'daki en büyük Jest Electric filosuna sahip ülke konumuna gelmiş olacak.

- En iyi elektrikli performansı Jest Electric'te

Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, kompakt boyutlarıyla dar sokaklardaki kıvraklığı ve tırmanma performansıyla Coimbra kentinin benimsediği bir araç olan Jest Electric, 6 metrelik alçak tabanıyla da yolcu dostu kimliğini ön plana çıkarıyor.

Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 kilometreye kadar menzil sunarak bu anlamda sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric'in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor.

10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de konfor disiplininde de binek otomobilleri aratmıyor.


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