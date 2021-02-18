Türkiye’nin dört bir yanı adeta beyaz örtüye büründü. Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde yüz yüze eğitim başlamadı. Kars’ta il genelinde 18 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitim yapılmadı. Peki, yarın Kars’ta yüz yüze eğitim var mı?

Kars yarın okullar tatil mi? Kars yüz yüze eğitim var mı 19 Şubat

Yoğun kart yağışı sebebiyle Kars’ta bugün yüz yüze eğitime ara verildi. 19 Şubat Cuma günü Kars’ta yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği açıklanmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.