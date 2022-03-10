Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Yoğun yağış sebebiyle Kars’ta eğitime bir gün ara verilmişti. Öğrenciler ise yarın yani 11 Mart’ta okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Kars yarın okullar tatil mi 11 Mart | Kars valilik açıklaması okullar tatil oldu mu?

Kars Valisi Türker Öksüz, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildiğini duyurdu. Vali Öksüz, " Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim - öğretime 11.03.2022 Cuma günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” denildi.