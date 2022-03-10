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Eğitim Kars yarın okullar tatil mi 11 Mart | Kars valilik açıklaması okullar tatil oldu mu?
Eğitim

Kars yarın okullar tatil mi 11 Mart | Kars valilik açıklaması okullar tatil oldu mu?

Kars’ta yoğun kar yağışı sebebiyle 10 Mart Perşembe günü eğitime ara verildi. Devam eden yağışlar sebebiyle öğrenciler ‘Kars’ta yarın okullar var mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında Kars Valisi Türker Öksüz’den açıklama geldi. Peki, Kars’ta yarın okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-10 15:50:00 -
Kars yarın okullar tatil mi 11 Mart | Kars valilik açıklaması okullar tatil oldu mu?

Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Yoğun yağış sebebiyle Kars’ta eğitime bir gün ara verilmişti. Öğrenciler ise yarın yani 11 Mart’ta okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Kars yarın okullar tatil mi 11 Mart | Kars valilik açıklaması okullar tatil oldu mu?

Kars Valisi Türker Öksüz, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildiğini duyurdu. Vali Öksüz, " Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim - öğretime 11.03.2022 Cuma günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

 

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