  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:51:11 -
Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı 5 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve az bulutlu olacak.

Rüzgarın, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Ardahan ve Kars'ta 5, Ağrı'da 11, Erzincan'da 14, Erzurum'da 16 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 36, Iğdır'da 33, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 27, Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle
Spor

Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle

Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, İngiliz ekibi Sheffield Uni..
Adil Gür, 'Muharrem İnce ile görüştüm' diyerek önemli bir bilgi verdi
Siyaset

Adil Gür, 'Muharrem İnce ile görüştüm' diyerek önemli bir bilgi verdi

A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, yeni parti kuracağı öne sürülen CHP’li Muharrem İnce ile ilgili katıldığı bir televizyon programında ..
Deniz Baykal'dan flaş Muharrem İnce hamlesi
Siyaset

Deniz Baykal'dan flaş Muharrem İnce hamlesi

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı