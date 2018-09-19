Kars Valisinden 'küçük Sedanur' açıklaması!

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman ilçesinde pazar günü kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'e ilişkin açıklama yaptı.

Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, aramaların devam ettiğini ifade ederek, "Paslı köyünde kaybolan kız çocuğumuzla ilgili çok ciddi bir ekip oluşturduk, bugün birtakım takviyeler yaptık." dedi.Köyde çocuğun kaybolma ihtimalinin düşük olduğunu belirten Doğan, "Çocuğun kaybolduğu köyü zaten gördünüz. Çocuğun kaybolma ihtimalinin çok düşük olduğu bir alan. O yüzden farklı gelişmelerin de olabileceğini düşünerek araştırmalarımızı o yönde takip ediyoruz. Bir netice alacağımızı düşünüyoruz, şüphelendiğimiz kişilerle ilgili tahkikatımız devam ediyor. En kısa süre içerisinde netice alacağımızı tahmin ediyorum." diye konuştu.

"SAHTE BİR KİMLİKLE DOLAŞIYOR"

Doğan, ifadeler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelinin sahte kimlikte dolaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Adli makamların kararı doğrultusunda ifadelere göre alınan bir kişi var. Onun sorgusu devam ediyor ama ne çıkar, olayla ne kadar bağlantılıdır, o hususu bilmiyoruz. Kendisi zaten eski hükümlü. Normalde tamamlanmamış bir kişi. Yarı açık cezaevinde kalan süresini tamamlaması gerekirken sahte bir kimlikle dolaşıyor. Çocukların verdiği ifadede de olayın olduğu anda onun da orada olduğu yönünde bilgi var ve araştırmalarımız da o kişi üzerinde yoğunlaştı. Takip ediyoruz. İnşallah çocuğumuzu sağ salim bir şekilde ailesine kavuştururuz diye düşünüyorum."

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin de katıldığı arama çalışması devam ediyor.

OLAY

Kars'ın Kağızman ilçesinde pazar günü 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşların katıldığı, iz takip köpeği "Atak"ın ve arama kurtarma köpeği "Gazel"in de yer aldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Köydeki evleri tek tek inceleyen, helikopter ve drone desteğiyle araziyi 4 gündür tarayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.