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Eğitim Kars valiliği açıklama yarın okullar tatil mi 10 Mart:
Eğitim

Kars valiliği açıklama yarın okullar tatil mi 10 Mart:

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının sürdüğü Kars’ta okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Kars’ta hangi ilçelerde okullar tatil? Kars’ta kaç gün okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2022-03-09 19:50:00 -
Kars valiliği açıklama yarın okullar tatil mi 10 Mart:

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu illerden biri de Kars oldu. Peki, yarın Kars’ta okullar tatil mi?

Kars valiliği açıklama yarın okullar tatil mi 10 Mart:

Kars’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime ara verildi. Kars Valisi Türker Öksüz sosyal medya hesabından, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10.03.2022 Perşembe günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

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