Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışının etkili olduğu illerden biri de Kars oldu. Peki, yarın Kars’ta okullar tatil mi?

Kars valiliği açıklama yarın okullar tatil mi 10 Mart:

Kars’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime ara verildi. Kars Valisi Türker Öksüz sosyal medya hesabından, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10.03.2022 Perşembe günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” denildi.