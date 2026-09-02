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Gündem Kars polisi sanal devriyede yakaladı! 20 adrese erişim engeli
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Kars polisi sanal devriyede yakaladı! 20 adrese erişim engeli

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Kars polisi sanal devriyede yakaladı! 20 adrese erişim engeli

Kars’ta yasa dışı bahis reklamı yapan sosyal medya hesaplarına yönelik siber denetimde 19 Instagram hesabı ile 1 internet sitesi tespit edildi. Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla toplam 20 dijital adrese erişim engeli getirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamındaki yasa dışı faaliyetlere karşı yürüttüğü sanal devriye çalışmalarında bahis reklamı yapan hesapları tek tek belirledi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde, 7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinin reklam ve tanıtımını yaptığı belirlenen sosyal medya hesapları ile internet sitesi mercek altına alındı.

19 INSTAGRAM HESABI TESPİT EDİLDİ

Siber ekiplerinin çalışması sonucunda Instagram'da faaliyet gösteren 19 hesabın yasa dışı bahis reklamı ve tanıtımı yaptığı tespit edildi.

Aynı çalışma kapsamında yasa dışı bahis içeriklerine erişim sağladığı belirlenen 1 internet sitesi de kayıt altına alındı.

Böylece emniyetin sanal devriyesine takılan dijital adreslerin sayısı 20'ye ulaştı.

MAHKEMEDEN ERİŞİM ENGELİ KARARI

Emniyet ekiplerinin tespitlerinin ardından söz konusu hesap ve internet sitesi hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Kars Sulh Ceza Hakimliğinin 1 Eylül 2026 tarihli ve 2026/3042 D. İş sayılı kararıyla, 19 Instagram hesabı ile 1 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Kararın ardından yasa dışı bahis reklamlarının vatandaşlara ulaşmasının önüne geçilmesi amacıyla gerekli işlemler uygulandı.

SİBER POLİSİN SANAL DEVRİYESİ SÜRECEK

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine karşı internet ortamındaki denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde suç unsuru taşıyan içeriklerin takip edildiği, tespit edilen yasa dışı faaliyetler hakkında adli ve idari süreçlerin işletildiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadelenin etkin şekilde ve artarak devam edeceğini vurgularken, vatandaşlardan da yasa dışı bahis içeriklerine karşı dikkatli olmalarını istedi.

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