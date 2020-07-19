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Yerel

Kars kırsalında 34 bin 600 kök kenevir ele geçirildi

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 bin 600 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:52:00 -
Kars kırsalında 34 bin 600 kök kenevir ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor. 

Daha önce belirlenen adreslerde titiz, planlı ve teknik takip sonucu Kars'a bağlı kırsal arazide gerçekleştirilen operasyonda, 34 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi.

 

 

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