Kars Belediyesi 600 milyon TL'lik tesisleri ve 53 iş makinesini törenle hizmete aldı

Kars Belediyesi, altyapı, yol ve üstyapı hizmetlerindeki üretim kapasitesini artırmak için kurduğu Yeni Asfalt, Beton ve Yol Malzemeleri Entegre Üretim Tesisleri'ni ve hizmet filosuna kattığı 53 yeni iş makinesini toplu açılış töreniyle hizmete aldı. Yatırımların toplam bedeli 600 milyon TL.

Törende MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'in yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı. Kars Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla, belediyenin yol yapım, bakım, onarım ve altyapı çalışmalarında ihtiyaç duyduğu malzemeleri kendi bünyesinde üretmesine imkân sağlayacak bir üretim altyapısı oluşturuldu.

Saatte 160 ton asfalt, 120 metreküp beton kapasitesi

Açılışı yapılan yatırım kapsamında Kars'ın hizmetine sunulan tesisler şöyle:

110'luk konkasör tesisi

Saatte 160 ton kapasiteli asfalt üretim tesisi

Saatte 120 metreküp kapasiteli beton santrali

Saatte 500 ton kapasiteli mekanik plent tesisi

1 adet mobil agrega yıkama tesisi

Tesislerle belediyenin asfalt, beton, agrega ve yol yapımında ihtiyaç duyduğu temel malzemeleri kendi imkânlarıyla üretme kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor; bu malzemelerin daha hızlı temin edilmesi de planlanıyor. Konkasör ve mobil agrega yıkama tesisleriyle yol yapım süreçlerinde kullanılan malzemelerin üretim ve hazırlama kapasitesi de güçlendirildi.

Filoya dahil edilen 53 iş makinesiyle belediyenin yol yapım, bakım, onarım ve altyapı çalışmalarındaki saha gücünün artırılması amaçlandı. Törende, uzun ve ağır geçen kış şartları nedeniyle Kars'ın yol bakım ve onarım ihtiyacı yüksek kentlerden biri olduğu, belediyenin kendi üretim tesislerine ve güçlü bir iş makinesi filosuna sahip olmasının hizmetlerin daha hızlı ve kesintisiz yürütülmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çalkın: "Borçsuz bir belediye, tesisleri olan bir belediye"

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, konuşmasında Belediye Başkanı Ötüken Senger'in çalışmalarına değindi. Bu kışın sert geçtiğini söyleyen Çalkın, başkanın aldığı araçlardan ve kurduğu tesislerden alınacak verimin bundan sonra hep birlikte gözlemleneceğini kaydetti.

Çalkın, "Borçsuz bir belediye, tesisleri olan bir belediye, arkasında güçlü bir Cumhur İttifakı ve nasip olursa bundan sonra da hizmet görmeyi Kars halkı sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Durmaz: "Stratejik bir kazanımdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise partisinin yerel yönetim anlayışının temelinde kaynakların verimli kullanılması ve kalıcı eserler ortaya konulmasının bulunduğunu söyledi. Durmaz, yerel yönetimlere dair ilk ve tek çalışma olarak tanımladığı Üretken Belediyecilik anlayışının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla hazırlandığını aktardı.

Belediyeciliğin yalnızca mevcut kaynakların kullanılmasından ibaret olmadığını belirten Durmaz, belediyelerin kendi imkânlarını geliştirmesi, maliyetlerini azaltması ve elde ettiği tasarrufu yeniden vatandaşın hizmetine sunması gerektiğini söyledi. Açılan tesisleri bu anlayışın Kars'taki karşılıklarından biri olarak değerlendiren Durmaz, tesislerin belediyenin dışa bağımlılığını azaltması, maliyetlerin daha etkin yönetilmesi ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması bakımından kıymetli olduğunu aktardı.

Durmaz, "Kars gibi kış şartlarının ağır, yol bakım ve onarım ihtiyacının yüksek olduğu bir şehirde belediyenin kendi üretim gücüne sahip olması, yalnızca ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda hizmetlerin sürekliliği bakımından stratejik bir kazanımdır" diye konuştu.

Belediye, kent genelindeki yol, altyapı ve üstyapı çalışmalarını yeni üretim tesisleri ve genişleyen araç filosuyla sürdürecek.