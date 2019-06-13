Kars Baraj Gölü yaban hayatına ev sahipliği yapıyor

Kars Baraj’nın su tutmasının ardından baraj gölü de çeşitli yaban hayvanlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Baraj gölü başta yaban ördekleri olmak üzere çeşitli su kuşlarının mekanı olurken, bir angutun yavrularıyla birlikte gölde yüzmesi ise kameralara yansıdı.

Kuyucuk Kuş Gölü’nün sularının çekilmesininardından yaban hayvanları da yavaş yavaş yerlerini değiştirmeye başladı. Her yıl yüzlerce kuş türünün görüldüğü Kuyucuk Gölü’nün eski özelliğini yitirmesiyle birlikte özellikle su kuşları Kars Baraj Gölü’ne geldi. Kars Baraj Gölü’nü mesken tutan yaban hayvanları yuvalarını da buraya kurdu.

Havaların ısınmasıyla birlikte yumurtalarından çıkan angut yavruları anne ve babasıyla birlikte gölde gezintiye çıktı. Vatandaşlardan ürken yavruların su içerisinde yüzmesi ve annelerinin yavrularını takip etmesi anbean kaydedildi.

Kars Baraj Gölü’nün Susuz Boğazköy mevki başta martı olmak üzere yeşilbaş ördek, çıkrık, çamurcu, kara batak, angut ve diğer su kuşlarına ev sahipliği yapıyor. Kars Baraj Gölü etrafında yuvalarını yapan yaban hayvanlarının sayısı ise her geçen gün biraz daha artıyor.