  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB: Azerbaycan'a teslim edildi
Abdurrahim Albayrak, Gareth Bale bombasını patlattı
Mısır'dan büyük geri adım!
Yeni BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
Yaşam Karpuzun faydaları nelerdir? Karpuzun besin değeri nedir?
Yaşam

Karpuzun faydaları nelerdir? Karpuzun besin değeri nedir?

Sıcak aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, pazar ve manavlarda yerini aldı. Karpuzun büyük bir kısmı su ve şekerdir. Ama buna rağmen birçok faydası bulunur. Peki, Karpuzun faydaları nelerdir? Karpuzun besin değeri nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 12:09:00 -
Karpuzun faydaları nelerdir? Karpuzun besin değeri nedir?

Karpuz, Güney Afrika'ya özgü asma benzeri bir çiçekli bitkide yetişen bir meyvedir. Kökleri başlangıçta kazık kök olup daha sonra saçak kök şeklinde olan, 3-4 metre uzayabilen serinletici bir yaz sebzesidir. Karpuz sağlık açısından faydaları oldukça fazladır. İşte merak edilen haberin detayları…

Karpuzun faydaları nelerdir?

1- İçeriğinde lif olmasından ötürü, bağırsakları çalıştırır.

2 - Gün içerisindeki meyve gereksinimini karşılar.

3- Su içermesinden ötürü, gün içerisinde tüketilmesi gereken sıvının belli bir bölümünü karşılar.

4- C vitamini ve folik asit açısından zengindir. C vitamini, hastalıklara karşı koruma sağlayan en önemli antioksidan vitaminleri içerisinde bulunur.

5- Kırmızı renkli meyvelerin içerisinde likopen ve antosiyanin yüksektir. Bu bileşenler; kalp krizi, kalp hastalıkları ve bazı kanser çeşitlerine karşı koruma sağlar.

6 - Kırmızı meyveler, inflamasyonu azaltarak, antioksidan özellikleri bulunan bazı flavonoidler içermektedir. Bu yüzden karpuzun, hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunur.

7-Karpuz, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu kansere karşı korumaktadır.

8 - Karpuz; böbreklerin işlevlerini doğru bir şekilde getirmesine yardımcı olur. 

Karpuzun besin değerleri nelerdir?

100 gram bir karpuzun içinde aşağıdaki değerler bulunur…

Su: 91,45 g
Enerji: 30 Kcal
Karbonhidratlar: 7.6 g
Protein: 0.6 g
Toplam yağ: 0,15 g
Kolesterol: 0 mg
Diyet lifi: 0,4 g
Folat: 3 µg
Niasin: 0.178 mg
Pantotenik asit: 0.221 mg
Piridoksin: 0,045 mg
Tiamin: 0,033 mg
A vitamini: 569 IU
C vitamini: 8,1 mg
E vitamini: 0.05 mg
B6 Vitamini: 0,1 mg
Sodyum: 1 mg
Potasyum: 112 mg
Kalsiyum: 7 mg
Bakır: 42 µg
Demir: 0,24 mg
Magnezyum: 10 mg
Manganez: 0,038 mg
Çinko: 0.10 mg
Karoten-alfa: 303 µg
Kripto-ksantin-beta: 78 µg
Lutein-zeaksantin: 8 µg
Likopen: 4532 µg
Sitrülin: 250 mg

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat
Gündem

Türkiye'yi hedef alan Sedat Peker'e millet cevabı verdi: #BaydınArtıkSedat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve birçok siyasetçi hakkında Youtube kanalından çeşitli iddialar ortaya atarak Türkiye'yi karalamak isteyen o..
Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

TBMM'de hazırlanan yeni vergi borcu yapılandırmasıyla Trafik cezası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödememiş olanlara büyük indirim hakkı sağ..
Türk futbol sarsan bomba iddia: Tüm liglerde küme düşme kaldırıldı
Spor

Türk futbol sarsan bomba iddia: Tüm liglerde küme düşme kaldırıldı

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Çakar paylaşımında, "Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kald..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay