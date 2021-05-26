Karpuzun faydaları nelerdir? Karpuzun besin değeri nedir?

Karpuz, Güney Afrika'ya özgü asma benzeri bir çiçekli bitkide yetişen bir meyvedir. Kökleri başlangıçta kazık kök olup daha sonra saçak kök şeklinde olan, 3-4 metre uzayabilen serinletici bir yaz sebzesidir. Karpuz sağlık açısından faydaları oldukça fazladır. İşte merak edilen haberin detayları…

Karpuzun faydaları nelerdir?

1- İçeriğinde lif olmasından ötürü, bağırsakları çalıştırır.

2 - Gün içerisindeki meyve gereksinimini karşılar.

3- Su içermesinden ötürü, gün içerisinde tüketilmesi gereken sıvının belli bir bölümünü karşılar.

4- C vitamini ve folik asit açısından zengindir. C vitamini, hastalıklara karşı koruma sağlayan en önemli antioksidan vitaminleri içerisinde bulunur.

5- Kırmızı renkli meyvelerin içerisinde likopen ve antosiyanin yüksektir. Bu bileşenler; kalp krizi, kalp hastalıkları ve bazı kanser çeşitlerine karşı koruma sağlar.

6 - Kırmızı meyveler, inflamasyonu azaltarak, antioksidan özellikleri bulunan bazı flavonoidler içermektedir. Bu yüzden karpuzun, hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunur.

7-Karpuz, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu kansere karşı korumaktadır.

8 - Karpuz; böbreklerin işlevlerini doğru bir şekilde getirmesine yardımcı olur.

Karpuzun besin değerleri nelerdir?

100 gram bir karpuzun içinde aşağıdaki değerler bulunur…

Su: 91,45 g

Enerji: 30 Kcal

Karbonhidratlar: 7.6 g

Protein: 0.6 g

Toplam yağ: 0,15 g

Kolesterol: 0 mg

Diyet lifi: 0,4 g

Folat: 3 µg

Niasin: 0.178 mg

Pantotenik asit: 0.221 mg

Piridoksin: 0,045 mg

Tiamin: 0,033 mg

A vitamini: 569 IU

C vitamini: 8,1 mg

E vitamini: 0.05 mg

B6 Vitamini: 0,1 mg

Sodyum: 1 mg

Potasyum: 112 mg

Kalsiyum: 7 mg

Bakır: 42 µg

Demir: 0,24 mg

Magnezyum: 10 mg

Manganez: 0,038 mg

Çinko: 0.10 mg

Karoten-alfa: 303 µg

Kripto-ksantin-beta: 78 µg

Lutein-zeaksantin: 8 µg

Likopen: 4532 µg

Sitrülin: 250 mg