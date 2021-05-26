Karpuzun faydaları nelerdir? Karpuzun besin değeri nedir?
Sıcak aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, pazar ve manavlarda yerini aldı. Karpuzun büyük bir kısmı su ve şekerdir. Ama buna rağmen birçok faydası bulunur. Peki, Karpuzun faydaları nelerdir? Karpuzun besin değeri nedir?
Karpuz, Güney Afrika'ya özgü asma benzeri bir çiçekli bitkide yetişen bir meyvedir. Kökleri başlangıçta kazık kök olup daha sonra saçak kök şeklinde olan, 3-4 metre uzayabilen serinletici bir yaz sebzesidir. Karpuz sağlık açısından faydaları oldukça fazladır. İşte merak edilen haberin detayları…
Karpuzun faydaları nelerdir?
1- İçeriğinde lif olmasından ötürü, bağırsakları çalıştırır.
2 - Gün içerisindeki meyve gereksinimini karşılar.
3- Su içermesinden ötürü, gün içerisinde tüketilmesi gereken sıvının belli bir bölümünü karşılar.
4- C vitamini ve folik asit açısından zengindir. C vitamini, hastalıklara karşı koruma sağlayan en önemli antioksidan vitaminleri içerisinde bulunur.
5- Kırmızı renkli meyvelerin içerisinde likopen ve antosiyanin yüksektir. Bu bileşenler; kalp krizi, kalp hastalıkları ve bazı kanser çeşitlerine karşı koruma sağlar.
6 - Kırmızı meyveler, inflamasyonu azaltarak, antioksidan özellikleri bulunan bazı flavonoidler içermektedir. Bu yüzden karpuzun, hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunur.
7-Karpuz, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu kansere karşı korumaktadır.
8 - Karpuz; böbreklerin işlevlerini doğru bir şekilde getirmesine yardımcı olur.
Karpuzun besin değerleri nelerdir?
100 gram bir karpuzun içinde aşağıdaki değerler bulunur…
Su: 91,45 g
Enerji: 30 Kcal
Karbonhidratlar: 7.6 g
Protein: 0.6 g
Toplam yağ: 0,15 g
Kolesterol: 0 mg
Diyet lifi: 0,4 g
Folat: 3 µg
Niasin: 0.178 mg
Pantotenik asit: 0.221 mg
Piridoksin: 0,045 mg
Tiamin: 0,033 mg
A vitamini: 569 IU
C vitamini: 8,1 mg
E vitamini: 0.05 mg
B6 Vitamini: 0,1 mg
Sodyum: 1 mg
Potasyum: 112 mg
Kalsiyum: 7 mg
Bakır: 42 µg
Demir: 0,24 mg
Magnezyum: 10 mg
Manganez: 0,038 mg
Çinko: 0.10 mg
Karoten-alfa: 303 µg
Kripto-ksantin-beta: 78 µg
Lutein-zeaksantin: 8 µg
Likopen: 4532 µg
Sitrülin: 250 mg