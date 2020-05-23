Karpuzun 9 faydası!

Karpuz, yaz aylarının vazgeçilmez serinletici bir meyvesi olmakla birlikte içerdiği sıvı ile doğadaki en güçlü besin. Karpuz, vücudun sıvı ihtiyacını önemli ölçüde karşılamaktadır. Yağ ve kolestrol içermeyen karpuz, sağlığa da önemli faydalar sağlamaktadır. İşte oldukça sık tüketilen karpuzun mucizevi faydaları...

- Karpuz, C vitamini bakımından da zengindir. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Yapılan bazı araştırmalar, karpuzun kanserli hücreleri yok ettiğini ve vücudu kanserli hücrelere karşı koruduğunu göstermiştir.

- Vücudun sıvı ihtiyacını karşılayan karpuz, karaciğer ve ciltte yağ bezlerinin oluşmasını engeller.

-Uykusuzluk problemlerine birebir çözüm sağlar.

- Karpuzun kalp hastalıklarına da birebir geldiği bilinmektedir. Karpuz, kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

- Karpuz, yüksek oranda lif içermektedir. Bu özelliği ile birlikte uzun süre tokluk hissi sağlar, kilo vermeye yardımcı olur. Kilo yapmak isteyenler için ideal bir meyvedir.

- Karpuz A vitamini deposudur.Bu özelliğiyle birlikte göz sağlığına birebir gelir. Gece körlüğüne yakalanma oranını azaltır.

- Karpuz, içerdiği yüksek sıvı sayesinde böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlar.

- Karpuz potasyum bakımından da oldukça zengindir. Karpuz, kas ağrılarına birebir gelir.

- Karpuz, sindirim problemlerine birebir gelmektedir. Karpuz bağırsakların daha rahat çalışmasını sağlamaktadır.