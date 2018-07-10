Karpuz çekirdeği deyip geçmeyin!

HALSİZLİKLE SAVAŞIR

Günde bir avuç karpuz çekirdeği yemek enerji seviyenizi yükseltip halsizlik hissini önler. Karpuz çekirdeği demir bakımından zengindir. Demir vücutta oksijenin taşınmasını sağlayarak enerjik hissetmenizi sağlıyor. Demir ayrıca vücudun kalorileri enerjiye dönüştürmesine yardımcı olup bağışıklık sistemini besler.

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Karpuz çekirdeği tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengindir, kalp krizini ve felci önler. Bu sağlıklı yağlar kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürür. Aynı zamanda potasyum bakımından zengin olan karpuz çekirdeği kalp sağlığını korumada size yardımcı olur.

TANSİYONU KONTROL ALTINDA TUTAR

Protein ve amino asitler bakımından zengin olan karpuz çekirdeği tansiyonu düzenlemeye yardımcı olup koroner kalp hastalığına iyi gelir.

VÜCUTTAKİ YAĞLARI ERİTİR

Karpuz çekirdeğinde bulunan sitrülin, arjinin adı verilen bir amino asite metabolize edilir. Arjinin ise vücudun yağ üretme oranını azaltır. Kalorisi düşük olduğu için kilo vermeyi kolaylaştırır. 28 gram karpuz çekirdeğinde 158 kalori vardır. 28 gram karpuz çekirdeği yaklaşık 400 adet ettiği için zaten bu kadar fazla yemeniz pek mümkün değildir.

BEYİN FONKSİYONLARINI GELİŞTİRİR

Karpuz çekirdeği iyi bir folat kaynağıdır. Folat beynin çalışması için gereklidir. Hamile kadınlar yeterince folat almadığında bebekler azı nöral kusurlarla doğabiliyorlar. Karpuz çekirdeğindeki sağlıklı yağ asitleri ayrıca hafızayı güçlendirir, düşünme ve hatırlama kapasitesini geliştirir.

GÖZ PROBLEMLERİNİ ÖNLER

Karpuz çekirdeğindeki A vitamini göz sağlığınız için oldukça faydalıdır. Erken göz dejenerasyonu ve diğer göz hastalıklarının riskini azaltmada yardımcı olur.

NASIL TÜKETİLİR?

Karpuz çekirdeği çiğ olarak da tüketilebileceği gibi tadını sevmeyenler için kavrularak da yenilebilir.

KAVRULMUŞ KARPUZ ÇEKİRDEĞİ NASIL YAPILIR?

Karpuz çekirdeklerini bir gece suda bekletin.

Birkaç gün filizlenmeleri için bekletin.

Sert kabuğu soyun ve kabukları fırında veya güneşte kurutun.

Kuruttuğunuz çekirdekleri tavada kavurun.

Lezzetini arttırmak için az miktarda zeytinyağı ve tuz ekleyebilirsiniz.