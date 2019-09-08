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Karpal tünel sendromu nedir? Karpal tünel sendromunun belirtileri nelerdir? Karpal tünel sendromu tedavi yöntemleri nelerdir?

Bir çoğumuzun ismini yeni duyduğu Karpal tünel sendromu, yaygın bir hastalık olmasıyla dikkat çekiyor. Peki, nedir bu Karpal tünel sendromu? Bu yazımızda Karpal tünel sendromuna dair bilinmeyenleri okuyucularımızla paylaşacağız.

08 Eylül 2019 Pazar 15:46
Karpal tünel sendromu nedir? Karpal tünel sendromunun belirtileri nelerdir? Karpal tünel sendromu tedavi yöntemleri nelerdir?

Karpaltünel sendromu bir ya da her iki elin ilk üç parmağını tutan ilerleyici özellik gösteren hastalıktır. El bileğinin ortasında bulunan ve ilk 3 parmağa dağılan medyan sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlük sonucu meydana gelir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU NEDEN OLUR?

Bilek kanalı yapısal olarak dar olan kişiler klinik belirtilerin ortaya çıkmasına yatkın olan kişilerdir. Şişmanlarda, alkol alanlarda, şeker hastalarında ve damarsal rahatsızlıkları olanlarda daha çok görülen bir rahatsızlıktır. Karpal tünel sendromuna kanal içindeki basınç artışı neden olmaktadır. Belli hareketlerin rutin olarak yapılması da karpal tünel sendromuyla doğrudan ilişkisi vardır. Çeşitli meslek grupları da söz karpal tünel sendromu riskiyle karşı karşıyadır. Marangozlar, tenis oynayanlar, sürekli olarak bulaşık yıkayanlar, şoförler ve benzeri iş yapanlar risk grubundadır. Hanımlarda da hamilelik sırasında görülür. Doğum sonrasında geçmesi beklenmektedir. Geçmediği taktirde mutlaka doktorunuza başvurun.

KARPAL TÜNEL SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uykuya daldıktan sonra tüm elde şişme hissi, uyuşma ve karıncalanmayla uyanma en büyük belirtidir. Parmaklar sertleşmiştir, hasta ellerini şişmiş ve gerilmiş hisseder; fakat gerçekte objektif bir değişiklik gözlenmez. Hastalar ellerini sallar ve ovarlar, çoğunlukla yataktan kalkarlar ve kısa süre sonra rahatlarlar. Bazen bir gece içinde birçok kez tekrarlayan uyuşmalar olur ve hastalarda ciddi uyku bozukluğuna yol açar. Ellerin yoğun olarak kullanıldığı işlerin akabinde de benzer şikayetler baş gösterir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU TANISI NASIL KONUR?

EMG denilen test kesin tanıyı koymakta yardımcı olur. Elektrofizyolojik ve klinik bulgular iyi bir şekilde değerlendirildiğinde diğer tetkiklerin pek anlam taşımaz. Bazı özel durumlarda ise manyetik rezonans görüntüleme faydalı olacaktır.

KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Karpal tünel tedavisi mutlaka doktor eşliğinde yapılmalıdır. Doktorlar hastalığın seyrine göre konservatif tedavi ya da cerrahi müdahale uygulamaktadır.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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