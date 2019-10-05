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Karnıyarık nasıl yapılır? Tencerede karnıyarık tarifi malzemeleri

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de karnıyarıktır. Karnıyarık yanında mis gibi bir pirinç pilavı ve cacıkla birlikte değme menülere taş çıkartır. Peki, karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? İşte karnıyarık tarifi...

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:45
Karnıyarık nasıl yapılır? Tencerede karnıyarık tarifi malzemeleri

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de karnıyarıktır. Karnıyarık yanında mis gibi bir pirinç pilavı ve cacıkla birlikte değme menülere taş çıkartır. Peki, karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? İşte karnıyarık tarifi...

Malzemeler

-6 tane patlıcan

-3 tane sivri biber

-1 tane domates

Kıymalı harcı için;

-2 tane orta boy soğan

-200 gr kıyma

-2 tane domates

-2 tane sivri biber

-2 diş sarımsak

-Sıvı yağ

-Tuz

-Karabiber

-Kırmızıbiber

-1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

-1 kaşık salça

-1 bardak su

Karnıyarık nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanlarınızı alacalı bir şekilde soyun, bir tarafını bıçakla yardıktan sonra 15-20 dakika tuzlu suyun içinde bekletin. Daha sonra kurulayarak yanmaz bir tavanın içinde çok az yak sürerek her tarafını kızartın. Kızarak patlıcanları da havlu kağıdın üzerine alın. Geniş bir tencerenin içinde soğanları küp küp doğrayıp yağ ile birlikte kavurun. Üzerine kıymayı ekleyip karıştırın. Bu şekilde de biraz kavrulduktan sonra biber ve sarımsağı ekleyin. Yine küp küp doğradığınız domatesleri ekledikten sonra baharatını atıp karıştırın. En son sıcak suyu da ekledikten sonra 5 dakika kadar kaynatın ocaktan alın.

Daha sonra patlıcanların yarın kısmından hafifi ayırın ve içine kıymalı harçtan koyun tencerenin içine dizin. Üzer,ne bir biber ve dilimlediğiniz domatesten bir dilim koyun. Tüm patlıcanlara aynı işlemi yapın. Daha sonra bir kabın içinde sosunu hazırlayın ve patlıcanların arasından tencereye dökün. Ağzını kapatın. 25-30 dakika kadar pişirin.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 13:45
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