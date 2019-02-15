Karnın sağ tarafının ağırması hangi hastalığa işaret eder?

Karnın sağ tarafının ağrıması hangi hastalığı gösterir? Karnın sağ tarafında tam olarak hangi organlar vardır? Karnın sağ tarafında oluşabilecek rahatsızlıklar hangileri? Eğer karnınızın sağ tarafında geçmeyen uzun süreli sancılı ağrılarınız oluyorsa yazımızın devamında bu rahatsızlığın kaynağını öğrenebilirsiniz. İşte karnın sağ tarafının ağrımasının nedenleri...

Karın ağrısına tıbbi olarak epigastrik ağrı denir. Başka bir deyişle, göbek deliğinin üstünde ve göğüs bölgesinin altında olan krampları ifade eder. Uzmanlar bunu ciddi bir sorun olarak görmezler. Bununla birlikte, her yıl milyonlarca insan bu şikayet ile doktorlara başvurmaktadırlar.

Sağ karın bölgesi neden ağırır?

Karın ağrısı yaygın bir rahatsızlıktır. Çoğu zaman sebebinin basit olduğu düşünülerek önemsenmez ve tedbir alınmaz. Ancak karnın sağ tarafında önemli organlar yer alıyor. Bu organlarda yaşanan herhangi bir aksama karın ağrısına yol açabileceği gibi önemli bir hastalığı da işaret ediyor olabilir.

Özellikle sağ karın bölgesinde ortaya çıkıyorsa, bu bölge karaciğerin bulunduğu yer olduğu için daha fazla korkuya neden olur. Ancak, bir şey yapmadan önce sakin olmalı ve kendi kendinize bunun sadece karaciğerden değil, daha birçok sebepten kaynaklanabileceğini düşünmelisiniz.

Karnın sağ tarafında hangi organlar bulunur?

Karaciğer

Safra kesesi

Pankreas

Sağ böbrek

Sağ adrenal bezi

Küçük bağırsakların başlangıcı

Sağ kalın bağırsak

Sağ tarafta bulunan karın kasları

Sağ akciğerin alt kısmı

Apandisit

İşte karnın sağ tarafındaki ağrının işaret edebileceği hastalıklar...

Apandisit

Ağrı süreklidir, zamanla artabilir ve karnın alt bölgesinin sağ kısmında görülür. Başlangıçta göbek deliği çevresinde oluşan ağrı zamanla karnın sağ tarafına kayabilir. Beraberinde iştah kaybı ve ateş yaşanabilir.

Safra Kesesi

Karnın sağ üst bölgesinde ağrıya neden olabilecek safra kesesi taşları ya da safra kesesi iltihabı genellikle göz aklarının sararması, ateş, kusma ile birlikte görülür. Ağrı sırta vurabilir ve yemek yedikten sonra artabilir.

Böbrek Taşı

Ağrılar çok şiddetli olabilir ve aniden başlayabilir. Sağ yan tarafta göğüsle göbek deliği arasında oluşur. Ağrı genital bölgeye doğru inebilir ve kendinize otururken dahi rahat bir pozisyon bulmakta zorlanabilirsiniz. Ağrılar dalgalar halinde gelebilir ve terleme oluşabilir. Taşın (kumun) büyüklüğüne bağlı olarak idrar yoluyla atılabilir ya da operasyon yapılabilir.

Yumurtalık

Sağ yumurtalıkta meydana gelen kistler karnın yan tarafında şiddetli ağrılara neden olabilir. Ağrı karnın orta kesimine yayılabilir. Bulantı ve kusma hissi ağrıya eşlik edebilir.

Dış Gebelik

Sağ tarafta, alt kısımda oluşan ağrının nedeni dış gebelik olabilir. Baş dönmesi, atlanan adet dönemi, adet döneminde aşırı kanama dış gebeliğin belirtileridir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar yolu iltihaplanması sağ böbrekte ağrıya yol açabilir. Ağrı hafif olarak sağ alt bölgede başlar ve yavaş yavaş şiddetledir. İdrar yolu iltihaplanması idrara çıkıldığında yanma hissine neden olur.