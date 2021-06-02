Bu yıl karne verilecek mi? Türkiye’de 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme dönemi başladı. İlkokul öğrencileri 1 Haziran’da okula başladı. 7 Haziran’da ise ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak. Peki, karneler ne zaman verilecek? Bu yıl karne verilecek mi?

Karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman tatil olacak?

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanların başında eğitim geliyor. Salgın sebebiyle uzun zamandır yüz yüze eğitim yapılamıyordu. 1 Haziran’da ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. 7 Haziran’da ise ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başlayacak. Milyonların merak ettiği “Karneler ne zaman verilecek?” sorusuna ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan cevap geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran’dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek" diye konuştu.

Okulların yaz boyunca açık olacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler" ifadelerini kullandı.