Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı dün twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca karnelerle ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, karnelerin ne verileceğini de bildirdi. İşte merak edilen haberin detayları…

Karneler ne zaman verilecek 2021?

Milli Eğitim Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye açıklama bulundu. Ayrıca Bakan Selçuk "Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz. Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.

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