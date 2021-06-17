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Eğitim Karneler ne zaman verilecek?
Eğitim

Karneler ne zaman verilecek?

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? Karneler yarından itibaren erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okullarda verilecek. Karneler nasıl dağıtılacak, okullar ne zaman kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-17 22:08:00 -
Karneler ne zaman verilecek?

Milyonlarca öğrenci heyecan dolu. Yarın büyük gün. Yıl sonu karnelerini almak için sabırsızlanan öğrenciler peş peşe araştırıyor. Karneler ne zaman verilecek, okullar ne zaman kapanacak? Karneler nasıl alınacak, okula gidilecek mi?

Karneler ne zaman verilecek?

TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak.

Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

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