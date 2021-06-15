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Eğitim Karneler ne zaman verilecek?
Eğitim

Karneler ne zaman verilecek?

Karneler ne zaman verilecek sorusu öğrenci ve velilerin odak noktasında yer alıyor. Peki, lise, ortaokul ve ilkokul karneler ne zaman verilecek? Karneler ne zaman verilecek, karneler yüz yüze mi verilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Yeniakit Publisher
2021-06-15 23:46:00 -
Karneler ne zaman verilecek?

2020-2021 Eğitim - öğretim yılı ile ilgili sorular araştırılmaya başladı. Haziran ayının üçüncü haftasına girmemizle birlikte okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek soruları yoğun ilgi görmeye başladı.

Karneler ne zaman verilecek?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.

Okullar ne zaman kapacak?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

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